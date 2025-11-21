При полном аншлаге в Нижнекамском ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Денискины рассказы»

Фото: пресс-служба нижнекамского Театра юного зрителя

В Нижнекамском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля по рассказу В.Ю. Драгунского «Денискины рассказы». Выступление было настолько удачным, что были раскуплены все билеты, а по многочисленным просьбам был объявлен дополнительный показ спектакля, который пройдет 6 декабря в 13:00.

Постановка была выпущена при поддержке федерального проекта «Единой России» «Культура малой Родины» в рамках направления «Театры – детям». Ставили работу Драгунского работники Омского ТЮЗа, для которых встреча с татарстанским зрителем прошла впервые. Режиссером выступила Старцева Анастасия, а художником-постановщиком – Ситулин Владимир. Для спектакля были объединены такие рассказы, как «Фантомас», «Он живой и светится», «На Садовой большое движение» и другие.

«В спектакле часто рождаются те моменты, которые режиссер, возможно, не закладывал, но на них вышел интуитивно. В этом спектакле каждый зритель увидит счастливую семью, которая не загнана в угол обстоятельствами. Ведь театр – это праздник, а когда зритель выходит из зала с отличным настроением, позитивными мыслями и вдохновением – это именно то, ради чего стоит выходить на сцену!» – рассказывает Анастасия Старцева.

