При подготовке к выборам в Госсовет РТ единороссы усовершенствуют работу по сбору наказов

При подготовке к выборам депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва единороссы скорректируют и усовершенствуют работу по сбору наказов населения. Об этом заявил заместитель секретаря татарстанского отделения партии, зампредседателя парламента Юрий Камалтынов.

«На сегодня из наказов, запланированных на этот год, 76% выполнено. По ряду причин некоторые наказы вынуждены были перенести. Сейчас идем к завершению шестого созыва, поэтому наша задача – максимально всё сделать из того, что было включено на 2024 год», – сказал депутат на заседании президиума политсовета татарстанского отделения партии.

В последнем постановлении Правительства России часть наказов, финансово емких, по объективным причинам перенесены на 2025–2028 годы, добавил он.

По словам Камалтынова, в этом году депутаты-единороссы активно проводили приемы населения. Так, в региональной приемной Президента России Владимира Путина их проведено 36, а в Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева – 221.

«Более 45% поступивших обращений касаются вопросов социального обеспечения. 8% – это вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг, 7% – труда и заработной платы. То есть вопросы социальной поддержки сегодня выходят на первый план. На это надо обратить особое внимание», – отметил докладчик.

Он подчеркнул, что основная задача на следующий год – это завершение всех обязательств перед избирателями.

В марте следующего года состоятся выборы Президента России, а в сентябре – выборы депутатов Государственного Совета Татарстана.