При поддержке ЗЕНИТ Private Banking запущен гастрономический проект

При поддержке ЗЕНИТ Private Banking стартовал гастрономический гид Posta Gourmet от lifestyle-журнала Posta Magazine. В нем будут собраны лучшие рестораны с интересным дизайном и отличным сервисом.

Гид по главным гастромеккам Дубая составила председатель жюри The World’s 50 Best restaurants региона Россия, Восточная Европа, Центральная Азия Екатерина Пугачева. Ознакомиться со всеми заведениями можно будет на сайте.

«Команда ЗЕНИТ Private Banking обеспечивает высокий уровень комфорта для клиентов в гастрономической сфере. Убежден, что гид Posta Gourmet привлечет внимание настоящих ценителей высокой кухни. Держатели Restocard UnionPay получают 10%-й кешбэк при оплате счетов в ресторанах и барах по всему миру, что является приятным и ценным дополнением для всех, кто путешествует с гидом Posta Gourmet», — отметил руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Хенкин.

Держателям Restocard UnionPay от ЗЕНИТ Private Banking начисляется до 7% годовых на специальный карточный счет. Кроме того, им предоставляются скидки до 30% от партнеров и бесплатное обслуживание.

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