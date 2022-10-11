«Эксперт РА» подтвердило рейтинг ВСК на уровне ruАА со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило рейтинг финансовой надежности Страхового Дома ВСК на уровне ruАА. Прогноз по рейтингу – стабильный.



Страховой Дом ВСК – крупный универсальный страховщик, специализирующийся преимущественно на автостраховании, ДМС и страховании имущества. По мнению агентства, страховой портфель компании высоко диверсифицирован по географии и по основным линиям бизнеса. Рыночная доля ВСК составляет 4,7%.



Агентство отметило не только финансовые результаты компании – за последние 4 квартала компания стабильно получала чистую прибыль, но и существенное улучшение бизнес-показателей – коэффициент убыточности страхового портфеля снизился на 5,9 п.п. уровень расходов на видение дела снизился на 2,3 п.п., а комбинированный коэффициент убыточности по итогам 1 полугодия 2022 года составил 92,3%, что лучше прошлогоднего значения на 8,2 процентных пункта.



В числе положительных факторов агентство отмечает высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств компании – 1,44 на 30.06.2022, характеризующее финансовую устойчивость компании.



По оценкам агентства, качество активов ВСК находится на высоком уровне, доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами «Эксперт РА» уровня ruBBB- и выше составляет 59,2%. Отсутствие рисков концентрации активов на связанных сторонах агентство отмечает в качестве позитивного фактора.



Высоко оценивается агентством качество перестраховочной защиты – более 90% премий, переданных в перестрахование за 1 полугодие 2022 года, приходится на перестраховщиков с рейтингами «Эксперт РА» уровня ruAA и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств, все крупнейшие риски надежно перестрахованы, собственное удержание по ним не превышает 1% от собственных средств. Опыт компании по урегулированию крупных страховых случаев также отмечается агентством в качестве позитивного фактора.



«Эксперт РА» отдельно отметил уровень корпоративного управления компанией. Развитие ВСК в соответствии с утверждённой Советом директоров стратегией. В компании функционируют на постоянной основе ряд комитетов, сформированных при Правлении, в функции которых входят вопросы развития продаж, продуктов, внедрения инноваций и риск-менеджмент – в целях развития функции управления рисками в компании действует обособленное подразделение.



«Высокий уровень надежности компании – это всегда результат качественной и продуктивной работы всей команды. Мы нацелены на постоянный рост, улучшение сервисов для клиентов, разработку новых страховых продуктов. Последнее время ВСК сфокусировалась на цифровой трансформации – внедрение IT технологий позволяет нам не только быть одним из наиболее технологичных страховщиков, но и оптимизировать внутренние бизнес-процессы, что позитивно отражается на финансовых результатах компании», – отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК



Кредитный рейтинг САО «ВСК» ежегодно подтверждается с 30.08.2001.

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