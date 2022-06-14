При поддержке Татарстана в 2022 году будет организовано 388 сабантуев

В этом году при поддержке Татарстана будет проведено 388 сабантуев в разных городах и районах России. Татарский национальный праздник будет организован и в других странах мира, в местах компактного проживания татар. Об этом сообщил сегодня председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров на брифинге в Кабинете министров РТ.

«Сабантуи – это не только календарные дни в летний период, это системная работа, которая ведется Минкультом РТ совместно с исполкомом Всемирного конгресса татар. В 35 странах зарубежья, несмотря на ту обстановку, которая сейчас есть, проходит Сабантуй. В 58 регионах России проходит праздник. Он проводится в каждом регионе с компактным проживанием татар под эгидой Татарстана», – сказал он.

Шакиров отметил, что представители муниципальных районов республики выезжают на сабантуи, которые проходят в разных регионах страны, с подворьем и артистами, чтобы показать весь национальный колорит.

«17-18 июня праздник пройдет в Ульяновске. 18 июня пройдет Федеральный Сабантуй, в котором примет участие 65 регионов Российской Федерации. Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Мордовии в селе Аксеново. Также в рамках Дней Татарстана в Якутии 24-25 июня пройдет Сабантуй. В этом году пройдет международный шахтерский Сабантуй в Кемеровской области, в Новокузнецке», – рассказал председатель исполкома ВКТ.