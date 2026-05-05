При поддержке Раиса в Татарстане началась реставрация деревянного храма XVIII века

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выделил средства на реставрацию Казанско-Богородицкой церкви в селе Большое Фролово Буинского района, которая является одной из самых крупных деревянных церквей республики, сохранившихся до наших дней.

Накануне храм посетили митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Они осмотрели храм и его территорию, а также ознакомились с планом реставрационных работ.

«Рустам Нургалиевич Минниханов выделяет начальные средства на восстановление этого прекрасного храма. Работ предстоит много, и нужно обязательно молиться о том, чтобы все прошло благополучно. Нам порой кажется, что мы лучше других знаем, как управлять районом или даже государством. Но ведь Господь ждет от нас не этого. Наша главная задача – молиться Господу Богу», – сказал митрополит Кирилл.

Храм был построен в 1780-е годы. Центральный престол освящен в честь Казанской иконы Божей Матери, левый – в честь святого целителя Пантелеймона, а правый – в честь Николая Чудотворца.

В 1853 году из Пантелеймоновского монастыря на Афоне в храм была привезена икона святого Пантелеймона. Она была очень почитаема местными жителями и жителями ближайших сел. В начале 30-х годов XX века храм был закрыт, но уже с 1947 года вновь начал действовать.