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Ру Тат
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Происшествия
23 января 2023  17:14
Полина Шевчук

При поддержке прокуратуры в Татарстане завершено строительство всех долгостроев

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Благодаря активной работе федерального и республиканского фондов поддержки дольщиков и принятию своевременных мер прокурорского реагирования завершено строительство всех долгостроев в республике, рассказал на итоговой коллегии республиканской прокуратуры говорил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

На данный момент восстановлены права на жилье и компенсационные выплаты всех обманутых дольщиков.

«В реестре остаются 2 нежилых объекта – это парковки. Их строительство будет завершено в текущем году», – уточнил прокурор РТ.

За новыми объектами, которые возводятся с использованием эскроу счетов, будет вестись тщательный надзор со стороны прокуратуры.

#обманутые дольщики #Прокуратура РТ
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