При поддержке прокуратуры в Татарстане завершено строительство всех долгостроев

Благодаря активной работе федерального и республиканского фондов поддержки дольщиков и принятию своевременных мер прокурорского реагирования завершено строительство всех долгостроев в республике, рассказал на итоговой коллегии республиканской прокуратуры говорил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

На данный момент восстановлены права на жилье и компенсационные выплаты всех обманутых дольщиков.

«В реестре остаются 2 нежилых объекта – это парковки. Их строительство будет завершено в текущем году», – уточнил прокурор РТ.

За новыми объектами, которые возводятся с использованием эскроу счетов, будет вестись тщательный надзор со стороны прокуратуры.