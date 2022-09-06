При поддержке «Нижнекамскнефтехима» и РФС в Нижнекамске строят новые футбольные поля

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»

2 новых футбольных поля строятся рядом с Чулман Ареной – их размер составляет 30 на 60 метров, и 20 на 40 метров. Возводятся они в рамках исполнения инфраструктурных критериев для получения ДЮСШ по футболу футбольного клуба «Нефтехимик» статуса регионального центра РФС. Финансовую поддержку строительству оказал «Нижнекамскнефтехим» и РФС. Уже в середине октябре юные спортсмены, воспитанники ДЮСШ футбольного клуба «Нефтехимик» смогут приступить к тренировкам.

Руководитель ДЮСШ футбольного клуба «Нефтехимик» Владислав Французов пояснил, такие поля необходимы, чтобы у юных спортсменов была возможность участвовать в более крупных соревнованиях.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»

«Малое поле предназначено для ребят 2014 года рождения. Благодаря тренировкам на таком поле, они смогут выступать на Кубке футбола РТ среди детских команд. Также плюс в том, что теперь не придётся перетаскивать ворота на главном поле, чтобы подстроится под их формат, они будут заниматься здесь, в первую очередь – это их безопасность. Второе поле предназначено для детей 2012-2013 годов рождения. Новые тренировочные площадки разгрузят большое поле и сам манеж. Также мы сможем привлечь как можно больше мальчиков к занятиям футболом. Сейчас в нашем клубе занимаются 467 ребят».

Футбольная школа в Нижнекамске активно набирает обороты: в городе будет развиваться Центр подготовки юных спортсменов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»

Напомним также, что экологическим партнером РФС является СИБУР. При участии компании на всех турнирах союза организуется раздельный сбор пластиковых бутылок, ведется популяризация правильного подхода к утилизации мусора среди футбольных болельщиков.