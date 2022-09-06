При поддержке «Нижнекамскнефтехима» и РФС в Нижнекамске строят новые футбольные поля
2 новых футбольных поля строятся рядом с Чулман Ареной – их размер составляет 30 на 60 метров, и 20 на 40 метров. Возводятся они в рамках исполнения инфраструктурных критериев для получения ДЮСШ по футболу футбольного клуба «Нефтехимик» статуса регионального центра РФС. Финансовую поддержку строительству оказал «Нижнекамскнефтехим» и РФС. Уже в середине октябре юные спортсмены, воспитанники ДЮСШ футбольного клуба «Нефтехимик» смогут приступить к тренировкам.
Руководитель ДЮСШ футбольного клуба «Нефтехимик» Владислав Французов пояснил, такие поля необходимы, чтобы у юных спортсменов была возможность участвовать в более крупных соревнованиях.
«Малое поле предназначено для ребят 2014 года рождения. Благодаря тренировкам на таком поле, они смогут выступать на Кубке футбола РТ среди детских команд. Также плюс в том, что теперь не придётся перетаскивать ворота на главном поле, чтобы подстроится под их формат, они будут заниматься здесь, в первую очередь – это их безопасность. Второе поле предназначено для детей 2012-2013 годов рождения. Новые тренировочные площадки разгрузят большое поле и сам манеж. Также мы сможем привлечь как можно больше мальчиков к занятиям футболом. Сейчас в нашем клубе занимаются 467 ребят».
Футбольная школа в Нижнекамске активно набирает обороты: в городе будет развиваться Центр подготовки юных спортсменов.
Напомним также, что экологическим партнером РФС является СИБУР. При участии компании на всех турнирах союза организуется раздельный сбор пластиковых бутылок, ведется популяризация правильного подхода к утилизации мусора среди футбольных болельщиков.