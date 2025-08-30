При поддержке ЕР в Республике Татарстан 1 сентября детей примут пять новых школ

Фото: «Единая Россия», er.ru

В преддверии старта нового учебного года «Единая Россия» и Минпросвещения РФ подвели предварительные итоги реализации программы модернизации объектов образования. На совместном селекторе также обозначили планы до 2030 года по строительству и ремонту школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев напомнил, что партия участвует в реализации программы с 2022 года по поручению Президента Владимира Путина. За это время в регионах модернизировали 5 602 здания действующих школ. Также досрочно завершилась программа по строительству 1 300 новых школ. До конца 2025 года капитальный ремонт проведут еще в 580 учреждениях.

«Конкретные действия со стороны родителей, педагогов, партийцев, работа с Минпросвещения позволили завершить большой объем работ к 1 сентября. В чистых, светлых классах у детей растет интерес к учебе, науке, творчеству. В залах и на площадках с современным оснащением они охотнее занимаются спортом. В комфортных условиях иначе работается учителям. И сами школы становятся точками роста для сел, поселков и городов», – подчеркнул Владимир Якушев.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что программой охвачено уже 17% школ, внесенных в реестр нуждающихся в капитальном ремонте. С этого года за счет софинансирования из федерального бюджета был расширен перечень работ, который дополнили ремонтом спортивных сооружений. Благодаря этому программа охватывает не только учебные здания, но и пришкольные территории.

«До 2030 года в регионах построят 150 новых школ, 100 детсадов и 12 передовых школ. Уже в этом году Минпросвещения с регионами приступит к строительству 64 школ, 57 детских садов и пяти передовых школ. Эти объекты введут в 2027 году», – сообщил Сергей Кравцов.

В Республике Татарстан 1 сентября начнут работу пять новых школ, три дополнительных корпуса и семь детских садов, построенные в рамках президентской программы. Председатель общественного совета партпроекта «Новая школа» в Республике Минзалия Закирова подчеркнула, что все работы выполняются по графику.

«Партией организованы рейды на все объекты. Партийный десант в составе депутатов всех уровней, местных жителей, а также представителей родительского сообщества знакомится с ходом ремонта и строительства школ и детских садов», – сказала Минзалия Закирова.