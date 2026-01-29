При поддержке ЕР в стране построено 1714 школ с 2019 года

В России при поддержке «Единой России» построено 1714 школ более чем на один миллион мест. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев в ходе всероссийского совещания по капремонту и строительству образовательных учреждений.

По его словам, только в 2025 году было введено 80 таких объектов на 67,7 тысяч мест. За период с 2019 по 2025 годы также сдано 1693 детских сада, которые могут принять свыше 248 тысяч детей.

Партия также реализует программу капитального ремонта школ и детских садов. С 2022 по 2025 годы отремонтировано более 6,5 тысяч учебных заведений. Часть из них, а именно 64,6%, расположена в сельской местности и малых городах, что Якушев отметил хорошим показателем.

При этом секретарь Генсовета обратил внимание на то, что по ряду объектов в рамках программ строительства и ремонта не были соблюдены сроки сдачи. Он подчеркнул необходимость срочных мер для их завершения в установленные сроки.