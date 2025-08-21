При печати избирательных бюллетеней ЦИК РТ впервые использует микрошрифт

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Избирательные бюллетени на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 впервые в качестве эксперимента будут содержать дополнительную защиту – микрошрифт. О новшестве рассказал сегодня журналистам в издательстве «Идел-Пресс» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«В этом году у нас серьезное новшество. Мы на бюллетене по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18, где пройдут дополнительные выборы депутата Госсовета РТ, предусмотрели новую степень защиты. Черточки, которые видны на бюллетене, состоят из микрошрифта с текстом», – сообщил он.

Микрошрифт не видно невооруженным глазом, его можно рассмотреть только через специальную увеличительную линзу.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

«Микрошрифт опробован. Если печать этих бюллетеней пройдет хорошо, мы его (микрошрифт) по поручению ЦИК России будем использовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания», – уточнил Кондратьев.

К дополнительным выборам депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу № 18 изготовят 53 400 бюллетеней – по числу избирателей округа.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).