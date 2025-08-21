При печати избирательных бюллетеней ЦИК РТ впервые использует микрошрифт
Избирательные бюллетени на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 впервые в качестве эксперимента будут содержать дополнительную защиту – микрошрифт. О новшестве рассказал сегодня журналистам в издательстве «Идел-Пресс» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
«В этом году у нас серьезное новшество. Мы на бюллетене по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18, где пройдут дополнительные выборы депутата Госсовета РТ, предусмотрели новую степень защиты. Черточки, которые видны на бюллетене, состоят из микрошрифта с текстом», – сообщил он.
Микрошрифт не видно невооруженным глазом, его можно рассмотреть только через специальную увеличительную линзу.
«Микрошрифт опробован. Если печать этих бюллетеней пройдет хорошо, мы его (микрошрифт) по поручению ЦИК России будем использовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания», – уточнил Кондратьев.
К дополнительным выборам депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу № 18 изготовят 53 400 бюллетеней – по числу избирателей округа.
В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.
ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).