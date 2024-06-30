При падении параплана в Кукморском районе погиб 57-летний мужчина

Как стало известно «Татар-информу», сегодня в Кукморском районе близ деревни Качимир произошел несчастный случай, в котором погиб 57-летний мужчина.

Выяснилось, что при совершении полета потерпел крушение параплан, управляемый мужчиной 1967 года рождения. К сожалению, в результате падения парапланерист скончался на месте.