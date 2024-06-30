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Происшествия 30 июня 2024 19:01

При падении параплана в Кукморском районе погиб 57-летний мужчина

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Как стало известно «Татар-информу», сегодня в Кукморском районе близ деревни Качимир произошел несчастный случай, в котором погиб 57-летний мужчина.

Выяснилось, что при совершении полета потерпел крушение параплан, управляемый мужчиной 1967 года рождения. К сожалению, в результате падения парапланерист скончался на месте.

#парапланерист #погиб мужчина
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