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СВО 28 августа 2024 08:36

При падении обломков БПЛА под Воронежем произошел пожар возле взрывоопасных объектов

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В Россошанском районе Воронежской области средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. В результате возле взрывоопасных объектов произошел пожар. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было», – указал он в своем сообщении. Возгорание удалось ликвидировать местными силами.

По словам губернатора, всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронежской области было уничтожено восемь украинских БПЛА.

#воронеж #спецоперация
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