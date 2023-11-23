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При отражении атаки дронов ВСУ погиб командир катера Черноморского флота
Командир одного из десантных катеров Черноморского флота погиб при отражении одной из атак морских дронов ВСУ в Крыму, сообщается на сайте Черноморского казачьего округа.
«Четыре надводных катера-камикадзе ВСУ пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 "Серна", одним из которых командовал Денис Никитин. Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб», – говорится в сообщении.
Уточняется, что Никитин посмертно представлен к ордену Мужества.
Никитин был казаком хуторского общества «Невский». Прощание с ним состоялось 20 ноября в Новороссийске.
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