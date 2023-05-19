При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадал один человек и повреждена ЛЭП

Под очередной обстрел со стороны украинских военных попало село Старый Хутор Валуйского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.

«Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший – мужчина с ранением руки и ноги», – написал руководитель региона.

По его словам, сейчас бригада скорой помощи доставляет мужчину в больницу – у него состояние средней степени тяжести.

Также после подворового обхода были выявлены разрушения в одном частном домовладении – выбиты окна, посечены фасад и забор. Кроме того, осколками повреждены автомобиль и линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте.