При обстреле ВСУ села Курковичи Брянской области ранен подросток

ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа, сообщил губернатор Богомаз.

В результате атаки пострадала девочка. Ее доставили в больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Также в результате обстрела были частично повреждены четыре жилых дома и нарушено энергоснабжение.

Оперативные и экстренные службы работают на месте.