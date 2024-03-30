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СВО 30 марта 2024 13:20

При обстреле ВСУ села Курковичи Брянской области ранен подросток

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ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа, сообщил губернатор Богомаз.

В результате атаки пострадала девочка. Ее доставили в больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Также в результате обстрела были частично повреждены четыре жилых дома и нарушено энергоснабжение.

Оперативные и экстренные службы работают на месте.

#спецоперация на Украине
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