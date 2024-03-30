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При обстреле ВСУ села Курковичи Брянской области ранен подросток
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ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа, сообщил губернатор Богомаз.
В результате атаки пострадала девочка. Ее доставили в больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
Также в результате обстрела были частично повреждены четыре жилых дома и нарушено энергоснабжение.
Оперативные и экстренные службы работают на месте.
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