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При обстреле ВСУ поселка в Курской области пострадали двое человек
Поселок Глушково Курской области подвергся сильному обстрелу со стороны украинской армии. В результате пострадали двое человек, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу», – написал руководитель региона.
Он уточнил, что были повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка. Российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника.
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