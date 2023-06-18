При обстреле ВСУ поселка в Курской области пострадали двое человек

Поселок Глушково Курской области подвергся сильному обстрелу со стороны украинской армии. В результате пострадали двое человек, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу», – написал руководитель региона.

Он уточнил, что были повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка. Российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника.