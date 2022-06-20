При обстреле ВСУ поселка в Брянской области пострадал один человек

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Суземка в Брянской области, в результате пострадал один человек, также в населенном пункте частично отсутствует электричество. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. <...> В результате обстрела пострадали несколько объектов. В поселке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество. По предварительной информации, есть пострадавший», — сказал губернатор.

По его словам, огневая точка противника была быстро подавлена. На месте происшествия действуют оперативные и аварийные службы.

Согласно уточненной информации, легкое осколочное ранение получил сотрудник районной электростанции, в госпитализации он не нуждался. В поселке были повреждены окна двух многоквартирных домов и один частный дом.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.