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Происшествия 25 мая 2023 16:03

При обстреле в Запорожской области пострадали три человека

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ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области, три человека ранены, сообщает РИА.

«Киевский режим продолжает обстрелы мирных жителей Запорожской области. Сегодня под огнем боевиков ВСУ город Васильевка. По предварительным данным, ранено три мирных жителя», – указано в сообщении.

#Запорожская область
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