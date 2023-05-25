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При обстреле в Запорожской области пострадали три человека
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ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области, три человека ранены, сообщает РИА.
«Киевский режим продолжает обстрелы мирных жителей Запорожской области. Сегодня под огнем боевиков ВСУ город Васильевка. По предварительным данным, ранено три мирных жителя», – указано в сообщении.
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