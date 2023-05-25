При обстреле в Запорожской области пострадали три человека

ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области, три человека ранены, сообщает РИА.

«Киевский режим продолжает обстрелы мирных жителей Запорожской области. Сегодня под огнем боевиков ВСУ город Васильевка. По предварительным данным, ранено три мирных жителя», – указано в сообщении.