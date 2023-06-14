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При обстреле в Курской области пострадали два человека
Приграничные населенные пункты Глушковского района сегодня утром вновь были обстреляны со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Зафиксировано 7 прилетов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время они будут переведены в областную больницу», – указано в сообщении.
Губернатор сообщил, что в результате повреждены детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. Кроме того, часть Глушково осталась без электроснабжения.
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