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Руc Тат
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Происшествия 14 июня 2023 12:48

При обстреле в Курской области пострадали два человека

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Приграничные населенные пункты Глушковского района сегодня утром вновь были обстреляны со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Зафиксировано 7 прилетов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время они будут переведены в областную больницу», – указано в сообщении.

Губернатор сообщил, что в результате повреждены детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. Кроме того, часть Глушково осталась без электроснабжения.

Фото: Телеграм-канал губернатора Курской области

#обстрел
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