При обстреле в Курской области пострадали два человека

Приграничные населенные пункты Глушковского района сегодня утром вновь были обстреляны со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Зафиксировано 7 прилетов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время они будут переведены в областную больницу», – указано в сообщении.

Губернатор сообщил, что в результате повреждены детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. Кроме того, часть Глушково осталась без электроснабжения.