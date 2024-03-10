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При обстреле села в Курской области погибла женщина
В результате обстрела села Кульбаки в Курской области со стороны ВСУ погибла местная жительница, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате прямого попадания снаряда загорелся ее дом.
Отмечается, что супруг погибшей женщины получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Раненому желаю скорейшего выздоровления, его состояние держу на контроле. Также повреждено еще одно домовладение. В населенном пункте частично отсутствует свет», – говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.
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