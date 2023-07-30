При обстреле предприятия в Брянской области пострадали три человека

Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории Климовского района в Брянской области, снаряды упали на территорию свиноводческого комплекса. В результате пострадали три человека, сообщает губернатор Александр Богомаз.

«В результате обстрела пострадали две женщины. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще один пострадавший, мужчина – ему также оказывается необходимая медицинская помощь», – указано в сообщении.

Отмечается, что на территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. В настоящее время на месте работают экстренные и оперативные службы.