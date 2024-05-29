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При обстреле Марьинки со стороны ВСУ пострадал ребенок
В результате украинских обстрелов на территории Донецкой Народной Республики пострадали мирные жители, сообщает РИА Новости.
В населенном пункте Марьинка шестилетняя девочка получила ранения, находясь в автомобиле по пути в Георгиевку. Инцидент произошел во вторник в результате обстрела украинскими войсками, которые выпустили три снаряда калибра 155 мм.
В тот же день в Старомлиновке 46-летний мужчина пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета.
В агентстве уточнили, что использование артиллерии калибра 155 мм указывает на применение Украиной вооружения, поставляемого странами НАТО. В частности, США передали Киеву дальнобойные гаубицы M777, а также были поставлены немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR того же калибра.
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