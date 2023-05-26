news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
При обстреле Грайворона в Белгородской области ВСУ повредили ЛЭП и газопровод
Скопировать ссылку
news_top_970_100
С утра под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его информации, повреждения получили четыре частных домовладения. Были выбиты окна, разрушены заборы и летняя веранда. Осколки повредили автомобиль.
Снаряды поразили газопровод и линию электропередачи. На месте аварийные службы ведут восстановительные работы.
Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2