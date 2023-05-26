При обстреле Грайворона в Белгородской области ВСУ повредили ЛЭП и газопровод

С утра под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его информации, повреждения получили четыре частных домовладения. Были выбиты окна, разрушены заборы и летняя веранда. Осколки повредили автомобиль.

Снаряды поразили газопровод и линию электропередачи. На месте аварийные службы ведут восстановительные работы.

Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор.