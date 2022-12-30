При обстреле Донецка погиб замглавы отдела военного следственного управления СК

Сегодня в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб замруководителя контрольно-следственного отдела военного СУ СКР по Объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

«Сотрудники нашего ведомства с самого начала проведения специальной военной операции расследуют военные преступления, совершенные киевским режимом в отношении мирных граждан и российских военнослужащих. Работают в боевых условиях. А они неизбежно приводят к потерям. В Донбассе служат настоящие профессионалы своего дела, лучшие офицеры Следственного комитета России. Именно таким был Евгений Александрович», – сообщили в пресс-службе СК России.

За свои успехи по службе Евгений Рыбаков неоднократно награждался ведомственными медалями и знаками отличия. Он являлся ветераном боевых действий и военной службы. У него остались жена и двое детей.

По факту гибели Рыбакова возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, причастные к преступлению будут привлечены к уголовной ответственности.

Глава СКР Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Евгения Александровича. Он поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.