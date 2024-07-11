При обстреле Белгородской области пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. У пострадавших осколочные ранения и черепно-мозговые травмы.

«В районе села Березовка движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир. Также в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратились двое мужчин, которые ранее пострадали при атаке дрона на служебный автомобиль. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дрон-камикадзе также атаковал легковой автомобиль. Две женщины с различными осколочными ранениями рук и ног доставлены в Грайворонскую ЦРБ», – указал он в Telegram-канале.

В результате атаки еще одного БПЛА в Грайворонском округе загорелся частный жилой дом. Пожар оперативно потушили, но надворные постройки и легковой автомобиль полностью сгорели. Оперативные службы работают на местах, сообщил Гладков.