При обстреле Белгорода получили повреждения 60 квартир и два частных дома

В результате случившегося сегодня обстрела Белгорода различные повреждения получили 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы города Валентин Демидов.

«Обход пострадавших от обстрела сегодня в Белгороде завершен. На 17.00 составлены акты о повреждениях в 60 квартирах и двух частных домах. <…> Кроме того, составлены акты о повреждении 32 автомобилей», — написал чиновник.

Врио мэра предположил, что «цифры будут меняться — не все жильцы были на месте». Соответственно, продолжит работать информационный центр у дома №9 по улице Славянская (сегодня — до 22 часов, завтра — с 8 до 20 часов).

Демидов заверил, что берет восстановительные работы под личный контроль. Пока же выбитые окна затянуты пленкой вместо стекол.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным губернатора Вячеслава Гладкова при обстреле Белгородской области погиб один человек (в Белгородском районе) и пострадали еще восемь.