Происшествия 4 апреля 2026 12:39

При обстреле АЭС «Бушер» в Иране погиб сотрудник станции

При обстреле Израилем и США иранской АЭС «Бушер» погиб один из сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию по атомной энергии Ирана.

«Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий. К сожалению, погиб один из сотрудников отдела физической защиты электростанции», – сообщили в иранском ведомстве.

В ОАЭИ уточнили, что обстрел не нанес большого ущерба атомному объекту и не повлиял на производство энергии.

Напомним, что АЭС «Бушер» построена при участии российских специалистов. Первый энергоблок был запущен в 2011 году, строительство второго приостановлено из-за боевых действий.

