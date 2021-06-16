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Ру Тат
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16 июня 2021  13:13

При общении с американскими СМИ российским журналистам посоветовали носить маски

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Специальный корреспондент отдела политики кремлевского пула Дмитрий Смирнов, прибывший в Женеву вместе с другими представителями СМИ РФ, сообщил, что при общении с американской прессой советуют надевать маски. Он написал об этом в своем Telegram-канале. 

Причиной такой рекомендации послужил тот факт, что американская сторона не поделилась с российской делегацией результатами тестирования своих корреспондентов на наличие коронавирусной инфекции. 

Напомним, российские и американские СМИ прошли проверки служб безопасности и прибыли на виллу Ла Гранж, где в ближайшие часы состоится встреча Президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что самолет Президента РФ вылетел в Женеву.

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