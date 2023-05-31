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При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка
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При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка, среди них четверо в тяжелом состоянии и один в крайне тяжелом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.
Напомним, накануне в Ростове-на-Дону во время футбольного матча обрушилась трибуна в спортивном комплексе «Гребной канал Дон». По словам Голубева, причиной трагедии стало то, что шквалистый ветер перевернул сборные конструкции трибуны.
Проводится расследование, заверил руководитель региона.
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