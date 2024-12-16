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При обрушении строительных лесов во время оформления ТЦ в Казани погиб рабочий
Двенадцатиметровая строительная конструкция обрушилась при оформлении одного из торговых центров в Казани. В результате погиб рабочий. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, 13 декабря группа рабочих занималась оформлением торгового центра. Они начали перемещать 12-метровую конструкцию, на которой находился их коллега. В процессе перемещения леса обрушились, и рабочий получил серьезные травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался спустя несколько часов в больнице.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.
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