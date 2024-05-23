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При обрушении сцены на предвыборном митинге в Мексике погибли девять человек
Трагедия произошла во время предвыборного митинга кандидата в мэры мексиканского города Сан-Педро Лорении Каннавати. Часть сцены обрушилась, в результате пострадали около 60 человек, еще 9 – погибли, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в завершающей стадии митинга кандидата от партии «Гражданское движение» Лорении Каннавати. На сцене в тот момент также находился кандидат в президенты Мексики от той же партии Хорхе Альварес Майнес.
Согласно видеозаписям, сильный порыв ветра обрушил на выступающих большой задний экран с логотипом партии.
Каннавати и Майнесу удалось избежать серьезных травм, они успели отбежать от падающих декораций. Сам Майнес написал об этом в соцсети X, позже сообщив, что возвращается на место ЧП для помощи пострадавшим.
Митинг проходил на бейсбольном стадионе El Obispo и уже подходил к концу. После финальных слов политиков должна была выступить музыкальная группа Bronco.
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