При обрушении сцены на предвыборном митинге в Мексике погибли девять человек

Трагедия произошла во время предвыборного митинга кандидата в мэры мексиканского города Сан-Педро Лорении Каннавати. Часть сцены обрушилась, в результате пострадали около 60 человек, еще 9 – погибли, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в завершающей стадии митинга кандидата от партии «Гражданское движение» Лорении Каннавати. На сцене в тот момент также находился кандидат в президенты Мексики от той же партии Хорхе Альварес Майнес.

Согласно видеозаписям, сильный порыв ветра обрушил на выступающих большой задний экран с логотипом партии.

Каннавати и Майнесу удалось избежать серьезных травм, они успели отбежать от падающих декораций. Сам Майнес написал об этом в соцсети X, позже сообщив, что возвращается на место ЧП для помощи пострадавшим.

Митинг проходил на бейсбольном стадионе El Obispo и уже подходил к концу. После финальных слов политиков должна была выступить музыкальная группа Bronco.