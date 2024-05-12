При обрушении подъезда в Белгороде пострадали 17 человек

Исполняющий обязанности главы Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в больницы направлены 17 пострадавших в результате трагедии в Белгороде, передает ТАСС.

Медикам приходится оказывать помощь и тем очевидцам, кому стало плохо от увиденного при обрушении дома в Белгороде.

Сегодня в Белгороде снаряд попал в жилой многоэтажный дом. Позднее, в ходе проведения поисково-спасательных работ, произошло повторное обрушение. Почти весь жилой дом в Белгороде поврежден взрывом, обрушились 16 квартир. Две улицы временно перекрыли в Белгороде в районе частично обрушившегося жилого дома после массированный атаки ВСУ. Следком возбудил уголовное дело.