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При обрушении подъезда в Белгороде пострадали 17 человек
Исполняющий обязанности главы Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в больницы направлены 17 пострадавших в результате трагедии в Белгороде, передает ТАСС.
Медикам приходится оказывать помощь и тем очевидцам, кому стало плохо от увиденного при обрушении дома в Белгороде.
Сегодня в Белгороде снаряд попал в жилой многоэтажный дом. Позднее, в ходе проведения поисково-спасательных работ, произошло повторное обрушение. Почти весь жилой дом в Белгороде поврежден взрывом, обрушились 16 квартир. Две улицы временно перекрыли в Белгороде в районе частично обрушившегося жилого дома после массированный атаки ВСУ. Следком возбудил уголовное дело.
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