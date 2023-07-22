При обрушении пешеходного моста в Ленинградской области погиб один человек

Один человек погиб при обрушении пешеходного моста в Луге в Ленинградской области, еще пять попали в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщают в пресс-службе администрации Ленинградской области.

«Медики сообщили, что угрозы жизни для всех, кто находится на обследовании, нет», – указано в сообщении.

В настоящее время на месте обрушения моста проводятся следственные действия. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение председателю комитета по здравоохранению Александру Жаркову взять на контроль оказание помощи пострадавшим при происшествии, отметили в пресс-службе администрации.