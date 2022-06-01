При мечетях Татарстана организуют летние оздоровительные лагеря для школьников

Во время летних каникул в мечетях Татарстана проведут для школьников духовно-оздоровительные курсы. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Для детей подготовили насыщенную программу по изучению исламской этики (ахляк), основ религии и Корана, а также игры, конкурсы и летний праздник Сабантуй.

Организацией каникул для школьников займутся казанские мечети по адресам: ул. Каюма Насыри, 27; ул. Мелитопольская, 15; ул. Мусы Бигиева, 36/56; ул.Окольная, 25Б и другие. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.