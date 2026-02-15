При массированной атаке ВСУ в Краснодарском крае пострадали два человека

Два человека пострадали в результате ночной атаки БПЛА по Краснодарскому краю. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Волна, где повреждены резервуар с нефтепродуктами, складские помещения и терминалы. В Сочи выбиты окна и нарушена работа системы отопления в одном из жилых домов, а в селе Юровка под Анапой повреждена котельная.

После атаки БПЛА возникло несколько возгораний. Для их ликвидации задействованы 126 пожарных и 34 единицы техники. Оперативный штаб региона сообщил о пожаре в резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна. Ночью временно приостановили работу аэропорты Сочи и Геленджика.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи было перехвачено и уничтожено 68 беспилотных аппаратов самолетного типа над акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края и над Черным морем.