Происшествия 2 февраля 2026 12:06

При крушении учебного самолета в Оренбургской области погибли три человека

Фото: МЧС России

Учебный самолет потерпел крушение в Оренбургской области, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. По данным ведомства, в результате погибли три человека – инструктор и двое курсантов.

В МЧС уточнили, что воздушное судно выполняло учебно‑тренировочный полет. По информации оперативных служб, самолет Diamond DA принадлежал Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.

Власти региона заявили, что окажут необходимую помощь семьям погибших. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Возгорания после падения не произошло.

#крушение самолета #Оренбургская область
