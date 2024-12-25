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При крушении самолета в Казахстане выжили 32 человека, из них девять россиян
На борту самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение сегодня недалеко от города Актау на западе Казахстана, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.
Как сообщают РИА Новости, из них выжили 32 человека. По предварительным данным, пострадали десять россиян, которые сейчас находятся в больницах города Актау.
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