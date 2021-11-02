При крушении самолета Ан-26 в Южном Судане погибли пять человек

Пять человек погибли в результате крушения грузового самолета Ан-26 при взлете в Южном Судане, среди погибших — двое россиян. Об этом заявил директор аэропорта Джубы Кур Куол, сообщает ТАСС.

«Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли», — приводит слова Куола агентство Associated Press.

Посольство РФ сейчас выясняет обстоятельства произошедшего. Официальных подтверждений гибели россиян пока нет.

Утром 2 ноября грузовой самолет Ан-26, принадлежавший занимающейся грузоперевозками авиакомпании Optimum Aviation, потерпел крушение при взлете в международном аэропорту Джубы. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.