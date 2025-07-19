При крушении прогулочного катера во Вьетнаме погибли 34 человека

Во Вьетнаме у берегов провинции Куангнинь перевернулся прогулочный катер Wonder Sea с 48 туристами и пятью членами экипажа на борту. В результате трагедии погибли 34 человека, 11 удалось спасти, ещё восемь считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на VNExpress.

«На 21.00 (17.00 мск) субботы пограничники, ведущие поисково-спасательную операцию, обнаружили и извлекли из воды 34 тела погибших и подтвердили спасение 11 человек. Еще восемь человек пока считаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

Согласно рассказу пограничников, среди спасённых — 14-летний подросток, который выжил в перевернутом катере, оказавшись запертым в одном из помещений нижней палубы. Там сохранился «воздушный мешок» шириной и высотой около 50 сантиметров, благодаря чему он мог дышать. Он продержался более четырёх часов, пока спасатели не нашли его через остекленное окно и не освободили, разбив стекло.

Катер Wonder Sea перевернулся около 13:45 (09:45 мск) в бухте Халонг недалеко от пещеры Дау Го в субботу. На борту находились более 20 детей и подростков, большинство пассажиров — вьетнамские семьи из Ханоя. Возраст пассажиров варьировался от трёх до 53 лет.

Поисково-спасательная операция, начавшаяся днем в условиях сильного ливня и шторма, продолжается весь день с участием двух специализированных спасательных катеров и 27 других судов, включая патрульные катера пограничников, военно-морских сил, полиции и гражданские суда.