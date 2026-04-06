При крушении Ан-26 в Крыму погиб командир авиакорпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы виделись за несколько дней», — цитирует слова губернатора РИА Новости.

31 марта Ан-26 выполнял плановый перелет и потерпел крушение в районе крымского села Куйбышево. Самолет врезался в скалу.

По данным Минобороны, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира. По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность. Расследуется уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним.