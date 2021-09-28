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28 сентября 2021  08:11

При Cоvid-19 стали чаще встречаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта

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При коронавирусе стали чаще встречаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта — речь идет о тошноте, рвоте, потере аппетита и диарее. Об этом рассказала глава отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

«По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией <...> общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%», — приводит слова специалиста РИА Новости. 

При этом, по словам Омаровой, у каждого десятого заболевшего может не быть никаких проявлений, кроме этих симптомов. Причина возросших случаев с такой симптоматикой заключается в мутации вируса.

Поражению органов пищеварения при коронавирусе способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки ЖКТ из-за системного воспаления и расстройства микроциркуляции. Сейчас рассматривается гипотеза, что ЖКТ, как и органы дыхания, может служить «входными воротами» для инфекции.

#Коронавирус
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