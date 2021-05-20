При казанских храмах начнут работать пункты переливания крови

В православных храмах Казани будут проводиться донорские акции. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

«Прихожане казанских храмов приглашаются к участию в донорских акциях. Мобильные станции переливания крови будут работать в приходах Казани в дни церковных праздников», — рассказали в пресс-службе.

21 мая мобильный комплекс Центра крови будет работать в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского по улице Челюскина, дом 31а. Забор крови начнется в 7.00.

18 июня мобильный комплекс примет прихожан в Архиерейском подворье священномученика Кирилла, митрополита Казанского, на Чистопольской, дом 30. 12 июля мобильная станция будет стоять в Петропавловском соборе на улице М. Джалиля, дом 21, 10 августа — у Храма преподобного Серафима Саровского (ул. Сафиуллина, д. 7).

27 сентября кровь можно будет сдать рядом с Воскресенским Новоиерусалимским подворьем по Оренбургскому тракту, дом 48, а 14 октября — в Никольском соборе на Баумана. 5 ноября мобильный комплекс будет работать в Храме святого благоверного князя Александра Невского (ул. Академика Сахарова, д. 16б).

Республиканский центр крови благодарит всех неравнодушных казанцев, которые 11 мая, когда произошла трагедия в гимназии № 175, сдали кровь. Это помогло нуждающимся в переливании.

«Однако запасы донорской крови необходимо пополнять регулярно, а не только в дни чрезвычайных происшествий», — добавили в пресс-службе больницы.