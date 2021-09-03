При движении из Москвы до Екатеринбурга по трассе М12 автомобилисты сэкономят 17 часов

Время в пути из Москвы до Екатеринбурга по скоростной трассе М12 составит 17,5 часов. Таким образом автомобилисты сэкономят 17 часов, сообщили в пресс-службе Госкомпании «Автодор».

«Автомобилисты, которые выберут для поездки из Москвы до Екатеринбурга трассу М12, сэкономят 17 часов. Сейчас путь из столицы до уральского центра занимает 35 часов», – отметили в пресс-службе.

При создании нового маршрута от Казани до Екатеринбурга планируется капитально отремонтировать 72 км дороги Р-242 от Ачита до Екатеринбурга, которую называют Пермским трактом. «Этот отрезок будет бесплатным. А вот участок нового строительства Дюртюли – Ачит протяженностью 274 км будет платным, как и 810 км М12 от Москвы до Казани», – уточнили в ведомстве.

Председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко пояснил, что для строительства этих участков планируется привлечь средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возвратной основе.

Скоростная автодорога М12 Москва – Нижний Новгород – Казань пройдет по пяти районам Татарстана – Кайбицкому, Апастовскому, Верхнеуслонскому, Лаишевскому и Пестречинскому. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).