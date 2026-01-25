news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 25 января 2026 11:44

При детонации FPV-дрона ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

Читайте нас в
Телеграм

В поселке Красная Яруга Белгородской области трое мирных жителей пострадали после детонации FPV-дрона, запущенного со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон сдетонировал рядом с частным жилым домом. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота. Женщина и пятилетний ребенок пострадали от баротравмы. Бригада скорой помощи оказала пострадавшим необходимую медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

В результате взрыва повреждены фасад и остекление дома, а также два автомобиля, находившиеся рядом.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

#Белгородская область #СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Тукаевского района

Вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Тукаевского района

24 января 2026
Управление Роскомнадзора по Татарстану возглавила Оксана Шевченко

Управление Роскомнадзора по Татарстану возглавила Оксана Шевченко

24 января 2026