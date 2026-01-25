При детонации FPV-дрона ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

В поселке Красная Яруга Белгородской области трое мирных жителей пострадали после детонации FPV-дрона, запущенного со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон сдетонировал рядом с частным жилым домом. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота. Женщина и пятилетний ребенок пострадали от баротравмы. Бригада скорой помощи оказала пострадавшим необходимую медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

В результате взрыва повреждены фасад и остекление дома, а также два автомобиля, находившиеся рядом.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.