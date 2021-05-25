При Центре электронной торговли Татарстана создан экспертный совет

При татарстанском Центре электронной торговли «Маркетплейс.Легко» создан экспертный совет. Он полностью сформирован, возглавила новую структуру одна ведущих экспертов России по электронной коммерции — Юлиана Гордон.

Постоянно действующий экспертно-консультативный орган должен будет готовить предложения по совершенствованию деятельности центра. Это формирование новых подходов в сфере электронной торговли, выявление проблем участников рынка и выработка новых технологий для продвижения продукции, а также разработка и внедрение новых бизнес-стандартов. К полномочиям совета также отнесена подготовка экспертиз и заключений по электронной торговле для заседаний консультативных, совещательных и экспертных органов при госструктурах региона.

Распоряжение о создании экспертного совета АНО «Центр электронной торговли» ранее подписал председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев. Уполномоченный при Президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев уверен, что совет поможет вывести на системный уровень анализ лучших практик участников рынка.

«Большой опыт участников экспертного совета сделает татарстанский Центр электронной торговли настоящим мозговым центром в области развития электронной торговли, рекомендации и технологии которого будут востребованы и на федеральном уровне», — приводит слова бизнес-омбудсмена республики его пресс-служба.

Юлиана Гордон работает в интернет-бизнесе с 2005 года, обладатель премии Оборот.ру в номинации «Лучший руководитель года интернет-магазина 2016». Она приехала в Казань около трех месяцев назад и сразу активно включилась в работу по развитию электронной торговли.

«<…> именно в Татарстане сейчас чувствуется самое активное движение в сторону развития электронной коммерции. Центр электронной торговли, созданный в Казани, уникален, таких нет больше нигде в России, и это очень показательно. Совместно с командой ЦЭТ мы сделаем всё возможное, чтобы интернет-торговля РТ набирала обороты и показывала достойные результаты, которые могут стать хорошим бенчмарком для других регионов России», — подчеркнула специалист.

Помимо Гордон, в состав экспертного совета вошли представители Почты России, Ozon, «Яндекс.Маркета», «Боксберри», eBay, Avito и Национальной ассоциации дистанционной торговли.