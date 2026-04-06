При благоприятной погоде Татарстан планирует собрать 4,3 млн тонн зерна

При благоприятных погодных условиях Татарстан в этом году планирует вырастить и собрать 4,3 млн тонн зерна, 2 млн тонн сахарной свеклы, 250 тыс. тонн овощей и 800 тыс. тонн картофеля. Об этом сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов.

«Основная задача сейчас – качественно и организованно провести посевную кампанию. Затраты на весенне-полевые работы составляют около 43 млрд рублей. До посевной аграриям будут доведены свыше 5 млрд рублей господдержки, из них 2,3 млрд рублей уже перечислены», – рассказал он.

Махмутов отметил, что пока год для сельского хозяйства складывается благоприятно. «98% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Накопление осадков с октября составило 290 мм – это 120% от нормы», – подчеркнул он.

На весенне-полевых работах будет задействовано 11 тыс. тракторов, 2,5 тыс. грузовых автомобилей, 880 посевных комплексов, 4,6 тыс. сеялок, 5,3 тыс. почвообрабатывающих агрегатов. На ремонт техники хозяйства направили 3,3 млрд рублей, добавил замминистра.

По его словам, с начала года приобретено 519 единиц техники на сумму 1,9 млрд рублей.

«Оборотными ресурсами сельхозпроизводители снабжены. Техника подготовлена. Субсидии какие можно максимально довели. Рисков срыва посевной нет», – заключил Махмутов.