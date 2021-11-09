При бессимптомном Covid-19 у пожилых вырабатывается больше антител, чем у молодых людей

Иммунитет пожилых активнее реагирует на бессимптомные формы Covid-19 — он вырабатывает больше антител по сравнению с иммунной системой молодых людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в научном журнале Scientific Reports.

«Больше всего нас удивило то, что антитела, которые вырабатывались у пожилых людей после бессимптомной формы коронавирусной инфекции, лучше защищали их организм от заражения дельта-вариантом SARS-CoV-2, чем аналогичные молекулы в кровотоке молодых пациентов», — отметил профессор Монреальского университета Йоэль Пеллетье.

Группа ученых наблюдала за здоровьем 30 добровольцев, перенесших Covid-19 в бессимптомной форме в первую волну пандемии. После исчезновения всех следов вируса специалисты периодически собирали образцы крови исследумых и замеряли концентрацию антител.

Кроме того факта, что у пожилых образуется больше антител, ученые выяснили, что молекулы антител у обоих возрастных групп бессимптомных больных одинаково эффективно нейтрализовали частицы альфа-, бета- и гамма-вариантов коронавируса.

Однако они по-разному воздействовали на дельта-вариант через несколько месяцев после перенесенной болезни. Так, у большинства молодых иммунитет к штамму «дельта» исчез почти полностью, но у пожилых антитела продолжали нейтрализовать частицы вируса и мешали им проникать в клетки.

При этом у обеих групп иммунная система реагировала на вакцинацию — все они приобретали иммунитет к дельта-штамму вне зависимости от уровня антител.