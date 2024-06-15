news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 15 июня 2024 12:26

При атаке ВСУ на село в Курской области пострадал человек

Скопировать ссылку

В результате нового акта агрессии со стороны Украины пострадал мирный житель приграничного российского села.

Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по селу Сергеевка Глушковского района.

Атака киевского режима с применением ударного беспилотника привела к ранению местного жителя. Пострадавшему была оперативно оказана первая медицинская помощь.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2