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При атаке ВСУ на село в Курской области пострадал человек
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В результате нового акта агрессии со стороны Украины пострадал мирный житель приграничного российского села.
Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по селу Сергеевка Глушковского района.
Атака киевского режима с применением ударного беспилотника привела к ранению местного жителя. Пострадавшему была оперативно оказана первая медицинская помощь.
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