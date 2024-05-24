При атаке ВСУ на Крым погибли два строителя

В четверг, 25 мая, в Симферопольском районе Крыма украинские силы нанесли удары по мирным районам, в результате чего погибли два гражданских лица - строители, которые возвращались домой после рабочего дня, сообщает РИА Новости.

Очевидец событий рассказал, что погибшие были обычными рабочими, случайно оказавшимися под огнем.

«Они неподалеку здесь жили и просто шли домой со стройплощадки, где работали. Они были строителями. Они мирно шли по своим делам, и вдруг произошел этот ужасный обстрел, который унес их жизни», – сообщил свидетель.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт украинского обстрела и гибели двоих гражданских лиц в Симферопольском районе. Кроме того, по его словам, были поражены пустующие хозобъекты в районе Алушты.